Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вышел на первое место в споре бомбардиров Национальной хоккейной лиги. До старта игрового дня россиянин на два очка отставал от лидера Микко Рантанена из «Колорадо» (59 очков против 57).



В матче «Тампы» с «Филадельфией Флайерз» Кучеров уже набрал 4 (1+3) очка, благодаря чему опередил финского форварда «Эвеланш». Никита отличился при счёте 0:1, замкнув броском в касание передачу Тайлера Джонсона. «Молнии» выигрывают у «лётчиков» со счётом 5:2 после второго периода, матч продолжается.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Колорадо» начнёт свой матч против «Вегас Голден Найтс» уже после того, как будет завершена встреча «Тампы» и «Филадельфии».