«Коламбус» обыграл «Рейнджерс», у Панарина и Наместникова по передаче

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

По прошествии 60 минут игрового времени команды обменялись тремя результативными атаками. У хозяев дубль оформил Крис Крайдер, ещё один гол на счету Джимми Веси. В составе «жакетов» отличились Оливер Бьёркстранд, Дэвид Савар и Зак Веренски. Победу «Коламбусу» в овертайме принёс Пьер-Люк Дюбуа, которому ассистировал Артемий Панарин.

Также на счету россиянина показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 19.28 на льду. Сергей Бобровский участия во встрече не принимал.

Владислав Наместников отметился результативной передачей, у него «+1», бросок и 2 силовых приёма за 16.10. Павел Бучневич сыграл 19.51.