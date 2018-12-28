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«Коламбус» обыграл «Рейнджерс», у Панарина и Наместникова по передаче

«Коламбус» обыграл «Рейнджерс», у Панарина и Наместникова по передаче
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на выезде в овертайме обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» — 4:3.

По прошествии 60 минут игрового времени команды обменялись тремя результативными атаками. У хозяев дубль оформил Крис Крайдер, ещё один гол на счету Джимми Веси. В составе «жакетов» отличились Оливер Бьёркстранд, Дэвид Савар и Зак Веренски. Победу «Коламбусу» в овертайме принёс Пьер-Люк Дюбуа, которому ассистировал Артемий Панарин.

Также на счету россиянина показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 19.28 на льду. Сергей Бобровский участия во встрече не принимал.

Владислав Наместников отметился результативной передачей, у него «+1», бросок и 2 силовых приёма за 16.10. Павел Бучневич сыграл 19.51.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3:4
1:2, 1:0, 1:1, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Бьёркстранд (Дженнер, Аткинсон) – 09:17 (5x5), 1:1 – Веси (Хейз, Наместников) – 13:59 (5x5), 1:2 – Савар (Бьёркстранд, Харрингтон) – 16:08 (5x5), 2:2 – Крайдер (Цуккарелло, Хейз) – 21:45 (5x4), 3:2 – Крайдер (Шей, Лундквист) – 52:06 (5x5), 3:3 – Веренски (Дженнер) – 57:40 (5x5), 3:4 – Дюбуа (Панарин, Джонс) – 60:31 (3x3)
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