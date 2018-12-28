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«Даллас» обыграл «Нэшвилл» благодаря 49 сейвам Худобина

«Даллас» обыграл «Нэшвилл» благодаря 49 сейвам Худобина
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на гостевом льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» — 2:0.

Счёт на восьмой минуте матча открыл нападающий гостей Тайлер Питлик, а в середине второго игрового отрезка отличился Маттиас Янмарк.

Главным героем встречи стал российский вратарь «звёзд» Антон Худобин, оформивший шат-аут и отразивший 49 бросков из 49. Александр Радулов нанёс 3 броска в створ и сделал 3 блок-шота за 18.28 (2.58 – в большинстве) на льду. У Дениса Гурьянова бросок и 2 силовых приёма за 10.24. Валерий Ничушкин продолжил безголевую серию, он сыграл 10.28.

«Хищники» потерпели пятое поражение подряд. Для команды из штата Техас это третья победа в пяти последних матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:2
0:1, 0:1, 0:0
Даллас Старз
Даллас
0:1 – Питлик (Факса, Линделль) – 07:20 (5x5), 0:2 – Янмарк – 31:09 (5x5)
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