«Сент-Луис» победил «Баффало», «Калгари» обыграл «Виннипег»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» одержал уверенную домашнюю победу над «Баффало Сэйбрз» — 4:1.

Голами в составе «блюзменов» отметились Роберт Томас, Джей Боумистер, Патрик Марун и Райан О’Райлли. У «клинков» отличился Джек Айкел.

Владимир Тарасенко нанёс 4 броска в створ, совершил 2 силовых приёма за 15 минут на льду (1.18 – в большинстве). Иван Барбашёв сыграл 11.09.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» с таким же счётом обыграл на выезде «Виннипег Джетс». Главным героем встречи стал нападающий «огоньков» Джонни Годро, оформивший хет-трик. Ещё один гол на счету Марка Янковски, забившего в меньшинстве». У «Виннипега» отличился Адам Лаури.