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«Сент-Луис» победил «Баффало», «Калгари» обыграл «Виннипег»

«Сент-Луис» победил «Баффало», «Калгари» обыграл «Виннипег»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» одержал уверенную домашнюю победу над «Баффало Сэйбрз» — 4:1.

Голами в составе «блюзменов» отметились Роберт Томас, Джей Боумистер, Патрик Марун и Райан О’Райлли. У «клинков» отличился Джек Айкел.

Владимир Тарасенко нанёс 4 броска в створ, совершил 2 силовых приёма за 15 минут на льду (1.18 – в большинстве). Иван Барбашёв сыграл 11.09.

В параллельной встрече «Калгари Флэймз» с таким же счётом обыграл на выезде «Виннипег Джетс». Главным героем встречи стал нападающий «огоньков» Джонни Годро, оформивший хет-трик. Ещё один гол на счету Марка Янковски, забившего в меньшинстве». У «Виннипега» отличился Адам Лаури.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4:1
0:0, 3:1, 1:0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Томас (Данн, Бозак) – 22:03 (5x5), 2:0 – Боумистер (Перрон, Стин) – 30:01 (5x5), 3:0 – Марун (Томас, Бортуццо) – 30:55 (5x5), 3:1 – Айкел (Ристолайнен, Райнхарт) – 37:25 (5x4), 4:1 – О'Райлли (Стин, Перрон) – 53:47 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
1:4
0:0, 1:2, 0:2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 – Годро (Монахан) – 21:04 (5x5), 1:1 – Лаури – 37:53 (5x5), 1:2 – Годро (Линдхольм, Монахан) – 38:47 (5x5), 1:3 – Янковски (Линдхольм, Хэмоник) – 55:39 (4x5), 1:4 – Годро (Монахан, Джордано) – 57:54 (en)
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