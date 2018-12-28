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Хет-трик Кейна принёс «Чикаго» победу над «Миннесотой»

Хет-трик Кейна принёс «Чикаго» победу над «Миннесотой»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Миннесотой Уайлд» — 5:2. «Дикари» более чем в два раза перебросали соперника (48-20).

Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, оформивший хет-трик – он отличился в большинстве, равных составах и меньшинстве (в пустые ворота). Дубль оформил Брэндон Саад. В составе «дикарей» голы на счету Зака Паризе и Эрика Стаала.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов заработал показатель полезности «+1», также он нанёс бросок в створ и совершил два силовых приёма за 18.47 на льду.

Хозяева одержали четвёртую победу в пяти последних матчах. «Миннесота» уступила в пяти встречах кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
5:2
1:1, 2:0, 2:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Кейн (Густафссон, Строум) – 04:02 (5x5), 1:1 – Паризе (Стаал) – 15:00 (5x5), 2:1 – Саад (Тэйвз, Кагун) – 20:23 (5x5), 3:1 – Кейн (Густафссон, Тэйвз) – 23:53 (5x4), 4:1 – Саад (Дебринкэт) – 52:17 (5x4), 4:2 – Стаал (Сутер, Гранлунд) – 59:09 (6x5), 5:2 – Кейн (Строум) – 59:33 (en)
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