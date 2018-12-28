Хет-трик Кейна принёс «Чикаго» победу над «Миннесотой»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Миннесотой Уайлд» — 5:2. «Дикари» более чем в два раза перебросали соперника (48-20).

Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, оформивший хет-трик – он отличился в большинстве, равных составах и меньшинстве (в пустые ворота). Дубль оформил Брэндон Саад. В составе «дикарей» голы на счету Зака Паризе и Эрика Стаала.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов заработал показатель полезности «+1», также он нанёс бросок в створ и совершил два силовых приёма за 18.47 на льду.

Хозяева одержали четвёртую победу в пяти последних матчах. «Миннесота» уступила в пяти встречах кряду.