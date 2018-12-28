«Колорадо» уступил «Вегасу», Варламов не играет уже четыре матча

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» на выезде уступил «Вегас Голден Найтс» — 1:2.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий гостей Джей Ти Комфер. Менее чем через две минуты бывший форвард «Колорадо» Пол Штястны восстановил равновесие. А победу финалистам Кубка Стэнли прошлого сезона принёс Брэндон Пирри, отличившийся в середине третьего игрового отрезка.

Никита Задоров пропускал матч из-за травмы. Семён Варламов в очередной раз остался на скамейке запасных. Он не выходит на лёд уже четыре встречи. Ранее его дважды заменяли по ходу игры.

«Лавины» потерпели третье поражение подряд. Для «Вегаса» это третья победа в шести последних встречах.