В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Даллас Старз» на гостевом льду обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0. Счёт на восьмой минуте матча открыл нападающий гостей Тайлер Питлик, а в середине второго игрового отрезка отличился Маттиас Янмарк.
Главным героем встречи стал российский вратарь «звёзд» Антон Худобин, оформивший шат-аут и отразивший 49 бросков из 49. Вратарь установил личный рекорд в лиге по количеству отражённых бросков. Кроме того, Худобин стал обладателем рекорда франшизы по количеству сейвов в матче, который завершился без пропущенных шайб. Предыдущим рекордсменом был Чезаре Маниаго, отразивший 41 бросок в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (1 марта 1970 года).
«Хищники» потерпели пятое поражение подряд. Для команды из штата Техас это третья победа в пяти последних матчах.
Антон Худобин установил клубный рекорд «Далласа»