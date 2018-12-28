Ушёл из жизни двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин

Сегодня остановилось сердце одного из лучших хоккеистов в истории «Спартака» и сборной СССР, двукратного олимпийского чемпиона, автора первой шайбы в знаменитой Суперсерии-72 Евгения Зимина, сообщает пресс-служба красно-белых. Он скончался на 72-м году жизни.



Незаменимый игрок в составе «Спартака», который во второй половине 60-х годов прошлого века дважды становился лучшей командой страны. Зимин навсегда останется в народной памяти благодаря голу в ворота ЦСКА в решающем матче чемпионата страны 1969 года, а также шайбе, ставшей для сборной СССР первой в знаменитой Суперсерии с канадскими профессионалами.



Зимин защищал цвета красно-белых с 1965 по 1974 год. В составе сборной СССР стал олимпийским чемпионом в 1968 и 1972 годах, а также двукратным чемпионом мира (1969 и 1971).