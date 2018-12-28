Антон Худобин назван второй звездой дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте объявила трёх лучших игроков прошедшего дня регулярного чемпионата.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Первой звездой признан нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро, забросивший три шайбы в игре с «Виннипег Джетс» (4:1).
Второй звездой стал голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин. В матче с «Нэшвилл Предаторз» (2:0) россиянин отразил 49 бросков и записал первый «сухарь» в нынешнем сезоне. Худобин установил личный рекорд в НХЛ по количеству отражённых бросков. Кроме того, Антон стал обладателем рекорда франшизы по количеству сейвов в матче, который завершился без пропущенных шайб. Предыдущим рекордсменом был Чезаре Маниаго, отразивший 41 бросок в игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (1 марта 1970 года).
Третьей звездой назван нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, забросивший три шайбы в матче с «Миннесотой Уайлд» (5:2).