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Худобин — о 49 сейвах: пожалуй, сегодня шайба для меня была большой

Худобин — о 49 сейвах: пожалуй, сегодня шайба для меня была большой
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о победе в игре с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0. Россиянин отразил 49 бросков, оформил первый в сезоне шат-аут и стал второй звездой дня.

«Что касается 49 сейвов, это просто цифры. Для меня гораздо важнее победа, одержанная командой. Ребята проделали серьёзную работу, они заблокировали достаточно много бросков, каждый блок-шот сыграл весомую роль.

Помню, один тренер мне сказал: «Сегодня для тебя шайба была большой». Пожалуй, сегодня так и было. Но в то же время я хорошо следил за шайбой, был спокоен. В целом всё было здорово. Как я уже говорил, ребята проделали отличную работу и заблокировали много бросков», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

Антон Худобин назван второй звездой дня в НХЛ
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