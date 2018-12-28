Худобин — о 49 сейвах: пожалуй, сегодня шайба для меня была большой

Голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин поделился мнением о победе в игре с «Нэшвилл Предаторз» со счётом 2:0. Россиянин отразил 49 бросков, оформил первый в сезоне шат-аут и стал второй звездой дня.



«Что касается 49 сейвов, это просто цифры. Для меня гораздо важнее победа, одержанная командой. Ребята проделали серьёзную работу, они заблокировали достаточно много бросков, каждый блок-шот сыграл весомую роль.



Помню, один тренер мне сказал: «Сегодня для тебя шайба была большой». Пожалуй, сегодня так и было. Но в то же время я хорошо следил за шайбой, был спокоен. В целом всё было здорово. Как я уже говорил, ребята проделали отличную работу и заблокировали много бросков», — приводит слова Худобина официальный сайт НХЛ.

Антон Худобин назван второй звездой дня в НХЛ