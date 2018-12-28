Андрей Назаров вышел из совета директоров «Нефтехимика»

Бывший главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров покинул совет директоров клуба. Об этом сам тренер рассказал корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.



«Я попросил председателя, чтобы меня исключили из совета директоров «Нефтехимика» по собственному желанию», — пояснил Назаров.



Назаров вошёл в совет директоров нижнекамского клуба 22 декабря. Ранее специалист покинул пост главного тренера команды. Исполняющим обязанности наставника «Нефтехимика» назначен Вячеслав Буцаев. В первом матче под его руководством команда проиграла в гостях рижскому «Динамо» со счётом 0:2.



Назаров возглавлял «Нефтехимик» с 2016 года. В прошлом сезоне нижнекамский клуб пробился в плей-офф, где в первом раунде потерпел поражение в серии с «Трактором» (1-4).

Дальше без Назарова. Из клуба КХЛ убрали самого медийного тренера лиги В «Нефтехимике» уже назвали имя преемника Андрея Назарова.