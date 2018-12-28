Форвард «Сибири» Зырянов пропустит три недели из-за травмы нижней части тела

Нападающий «Сибири» Глеб Зырянов выбыл из строя на три недели, сообщает официальный сайт новосибирского клуба.



Хоккеист получил повреждение нижней части тела в игре с «Авангардом» (1:3), которая состоялась 24 декабря. В середине сентября Зырянов получил травму верхней части тела, из-за которой пропустил полтора месяца.



В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 25 матчей в регулярном чемпионате КХЛ. Он забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при показателе полезности «-4». В среднем за матч хоккеист проводит на льду 12 минут 26 секунд.



«Сибирь» занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 42 матчах регулярного чемпионата подопечные Александра Андриевского набрали 34 очка.