Бирюков: Кольцов абсолютно адекватный человек, в «Буран» он приезжал без жены

Менеджер по спортивным операциям «Бурана» Михаил Бирюков вспомнил период пребывания в команде защитника Кирилла Кольцова, выступающего сейчас за «Автомобилист». В 10 матчах за воронежский клуб защитник набрал 7 (1+6) очков.



«Кольцов отлично вёл себя в раздевалке, он абсолютно адекватный человек. Ребята были очень довольны, что Кирилл был в нашей команде. Кольцов выходил на лёд в паре с молодым парнем и был для него как дядька-наставник, тот играл с горящими глазами и всё впитывал как губка. Никаких проблем с Кириллом не было. Он с женой приезжал? Нет, он приезжал один, без жены.



Получится ли у него в «Автомобилисте»? Не знаю, у него сейчас, по-моему, какая-то травма. Немножко другой уровень в КХЛ, другие скорости. Я общался с ребятами, которые от нас в «Динамо» уехали. Они говорят, что нужно время на перестройку», — передаёт слова Бирюкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Блевота». Жена Кольцова недовольна журналистикой Теперь Кирилл точно найдёт работу.