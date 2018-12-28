Михайлов: дай бог, чтобы наша «молодёжка» оправдала выданные авансы

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о «Русской классике», которая в этом году пройдёт в Альметьевске. В матче на открытом воздухе встретятся «Нефтяник» и «Торос».



«Великолепное мероприятие, организация с каждым годом становится всё лучше и лучше. Утром состоялся матч между администрацией города и руководителями Высшей хоккейной лиги, сейчас будет игра легенд, а завтра состоится главный матч, настоящая «Русская классика». В Альметьевске праздничная атмосфера, всё здорово. Такие мероприятия должны проходить ежегодно. Самое главное, что народ идёт на такие матчи. Важно, что людей может прийти больше, чем в обыкновенный дворец.



Молодёжный чемпионат мира я не смотрю, потому что предпочитаю спать в такое время. Говорят, что у нас очень сильная команда. Дай бог, чтобы они здорово выступили и оправдали выданные авансы. Чем лучше они сыграют, тем престижнее будет для нашего хоккея. Желаю им победы. Молодёжная сборная — это залог будущего», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Матч молодёжного чемпионата мира Чехия – Россия состоится завтра, 29 декабря, начало – в 4:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.