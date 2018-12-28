Андриевский: то, что «Авангард» не забил в меньшинстве, — ключевой момент

Главный тренер «Сибири» Александр Андриевский прокомментировал победу в матче с омским «Авангардом» (3:0).



«Перед тем как мы забили в большинстве, у «Авангарда» был выход один на один. То, что соперник не забил, стало ключевым моментом матча. Тейлор потащил, мы удачно забили в раздевалку, и психологически стало попроще. «Авангард» оказал усиленное давление, и я благодарен ребятам за то, что они выстояли. Спасибо нашим болельщикам за колоссальную поддержку.



Брюле лечится, ждём его со дня на день, нам очень его не хватает в большинстве. Пиганович сегодня впервые вышел на лёд, и ждать ещё в ближайшее время не стоит»,— передаёт слова слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.