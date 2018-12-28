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«Салават Юлаев» разгромил «Куньлунь», Хартикайнен оформил дубль

«Салават Юлаев» разгромил «Куньлунь», Хартикайнен оформил дубль
Хоккей / КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 5:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Уфе.

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Исход матча был решён в первом игровом отрезке, когда в ворота «драконов» влетели три шайбы. Сначала Теэму Хартикайнен реализовал большинство, затем отличился Максим Майоров, а в концовке периода Владимир Ткачёв прервал безголевую серию из 30 матчей. На последних секундах периода хозяева потеряли Максима Рыбина, получившего дисциплинарный штраф до конца игры. В третьем периоде преимущество хозяев укрепил Владимир Жарков, а затем Хартикайнен оформил дубль.

«Салават» прервал серию из двух поражений, а «драконы» потерпели пятое поражение подряд.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2018, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
5:0
3:0, 0:0, 2:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Хартикайнен (Умарк) – 08:20 (5x4), 2:0 – Майоров (Терещенко, Хохряков) – 09:49 (5x5), 3:0 – Ткачёв (Бурмистров) – 19:10 (5x5), 4:0 – Жарков (Бурмистров) – 53:23 (en), 5:0 – Хартикайнен (Кемппайнен) – 57:30 (5x5)
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