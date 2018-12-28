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Тертышный: возьму вину за поражение в игре с «Барысом» на себя

Тертышный: возьму вину за поражение в игре с «Барысом» на себя
Хоккей / КХЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Трактора» Алексей Тертышный подвёл итоги встречи с «Барысом» (0:3).

«Хочу поздравить соперника с победой. По нашей игре: допускали ошибки, за которые соперник наказал. Перешли на игру в три звена, но, к сожалению, это не помогло. Не хватило ни эмоций, ни сил. Без эмоций тяжело достать соперника при счете 0:2. Осталась последняя игра перед Новым годом, будем готовиться. Разберём игру, посмотрим, где допустили ошибки, недоработали. Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Возьму всю вину на себя. Может быть, я неправильно подготовил команду к игре.

Матч с «Куньлунь Ред Стар»? Ну конечно будем готовиться! Повторюсь, посмотрим игру, разберём ошибки. Что-то менять? У нас «скамейка» не такая длинная, поэтому самое главное, чтобы все ребята были здоровы. Мы команду подготавливаем по сопернику, а игроки должны готовиться к игре сами, поэтому здесь от них тоже очень многое зависит, об этом тренерский штаб им сказал в раздевалке после игры», — передаёт слова Тертышного корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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