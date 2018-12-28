Скабелка: во втором периоде «Барысу» удалось прибавить в движении и давлении

Главный тренер астанинского «Барыса» Андрей Скабелка подвёл итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:0).



«Равный первый период. Думаю, где-то присматривались друг к другу. Много моментов не было ни с нашей стороны, ни со стороны «Трактора». Со второго периода «Барысу» удалось прибавить в движении, в давлении, начали цепляться за шайбы в зоне соперника.



В общем-то с этого и начали создавать моменты, поэтому и забили два гола, были ещё моменты. В третьем периоде мы уже не хотели упускать преимущество, хотя у «Трактора» было несколько очень опасных моментов. Благодарен ребятам, что довели матч до победы», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Денис Киселёв.

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