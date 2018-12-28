«Эдмонтон» выставил Валентина Зыкова на драфт отказов

«Эдмонтон Ойлерз» выставил на драфт отказов нападающего Валентина Зыкова, сообщает в своём «твиттере» известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман.
23-летний россиянин провёл пять матчей в составе «нефтяников» и не сумел отметиться результативными действиями при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени.
Нынешний сезон Зыков начинал в составе «Каролины Харрикейнз», которая впоследствии выставила его на драфт отказов, откуда игрока забрал «Эдмонтон». В составе «ураганов» Валентин провёл 13 матчей и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «–1».
В настоящий момент серия поражений «Эдмонтона», которым руководит Кен Хичкок, насчитывает четыре игры.
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