Сорокин: если бы не Подъяпольский, не знаю, что было бы

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин поделился мнением о матче с «Ак Барсом» (4:2).



«Не совсем себя чувствуешь в своей тарелке, когда по твоим воротам мало бросают. Нужно держать себя в тонусе. Всё, что было между нами и «Ак Барсом» в прошлом году, там и осталось. Казань — один из лидеров чемпионата, с ними играть приятно и почётно. Такие игры идут в копилочку.



С Подъяпольским мы знакомы с 11 лет. Он сегодня очень сильно сыграл, молодец. Подтащил Казань, если бы не он, то не знаю, что было бы. Вам виднее, достойная это смена в сборной России Сорокину или нет. Влад показывает достойную игру.



Знаю, что наша «молодёжка» выиграла у Дании. Матч не смотрел, готовился к своей игре. С чехами матч тоже смотреть не буду, так как буду готовиться к следующей игре», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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