Вратарь «Бостона» Раск представил шлем с лепреконом на «Зимнюю классику»

Голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск показал шлем, в котором выйдет на лёд в матче регулярного чемпионата с «Чикаго Блэкхоукс». Игра состоится 1 января в рамках «Зимней классики» на открытом стадионе в Нотр Даме.



На шлеме финского голкипера «медведей» изображен разъярённый лепрекон – персонаж ирландского фольклора, которого представляют в образе коренастого человечка.

Фото шлема Раска можно посмотреть в «твиттере» «Бостона».



В этом сезоне 31-летний финн провёл 18 матчей в регулярном чемпионате и одержал восемь побед. В среднем за игру он пропускает по 2,72 шайбы и отражает 91,1 % бросков.

В прошлом сезоне матч «Зимней классики» прошёл в Нью-Йорке на стадионе бейсбольного клуба «Нью-Йорк Метс». «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Баффало Сэйбрз» (3:2 ОТ).