Разин: «Динамо» наказало «Северсталь» за ошибки

Тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» (3:5).

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«Поздравляю «Динамо» с победой, а всех болельщиков — с наступающим Новым Годом. В последней игре уходящего года хотелось порадовать их победой. Но мы смогли их немножко порадовать только хорошей игрой.

У команды была хорошая самоотдача, хорошо двигались в зоне нападения. Но соперник смог нас наказать за ошибки, включая и гол в формате «3 на 5». Мы сами себе «привезли» эти удаления. Согласен с коллегой: мастера не прощают такой расхлябанности», — приводит слова Разина пресс-служба столичного клуба.

Бело-голубые одержали шестую победу подряд, а череповецкий клуб потерпел шестое поражение в последних семи матчах.