Казахстан – США: Фараби оформил хет-трик менее чем за семь минут

Молодёжная сборная США проводит второй матч на чемпионате мира — 2019 с командой Казахстана. После первого периода североамериканцы ведут с комфортным счётом 4:1.

Менее чем за семь минут хет-трик оформил нападающий Джоэль Фараби, это его первые голы на турнире. Три голевые передачи на счету Джейсона Робертсона.

Посмотреть видео голов Фараби можно в «твиттере» USA Hockey.

На драфте 2018 года «Филадельфия Флайерз» выбрала Фараби под общим 14 номером.

Сборная США попала в группу B, где её соперниками являются команды Казахстана, Швеции, Финляндии и Словакии

Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года



Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории.