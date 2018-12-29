Казахстан – США: Фараби оформил хет-трик менее чем за семь минут

Молодёжная сборная США проводит второй матч на чемпионате мира — 2019 с командой Казахстана. После первого периода североамериканцы ведут с комфортным счётом 4:1.
Менее чем за семь минут хет-трик оформил нападающий Джоэль Фараби, это его первые голы на турнире. Три голевые передачи на счету Джейсона Робертсона.
Посмотреть видео голов Фараби можно в «твиттере» USA Hockey.
На драфте 2018 года «Филадельфия Флайерз» выбрала Фараби под общим 14 номером.
Сборная США попала в группу B, где её соперниками являются команды Казахстана, Швеции, Финляндии и Словакии
Календарь молодёжного чемпионата мира по хоккею 2019 года
Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря по 6 января в Ванкувере и Виктории.
Официальный сайт НХЛ: победителем МЧМ-2019 станет сборная США