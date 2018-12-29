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Задина: не до конца понял, отразил я шайбу, или Коваленко просто попал в меня

Задина: не до конца понял, отразил я шайбу, или Коваленко просто попал в меня
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Нападающий сборной Чехии Филип Задина прокомментировал игру команды в матче с Россией (1:2) на молодёжном чемпионате мира.

Календарь молодёжного чемпионата мира

«Сборной Чехии необходимо проявить терпение. Я верю, что это придёт со временем. Мы способны демонстрировать хороший хоккей. Матчи со сборной России всегда получаются непростыми. Мы пропустили два гола, имея численный перевес, это недопустимо. На самом деле наша команда хорошо подготовилась к игре с россиянами. У Чехии в составе есть хоккеисты, имеющие опыт выступления в НХЛ перед большим количеством зрителей.

Что касается сейва после броска Коваленко по пустым воротам, то я не до конца понял, удалось ли мне отразить шайбу, или соперник просто попал в меня. Я приехал сюда для того, чтобы помочь команде, в том числе и в плане заблокированных бросков», — приводит слова Задины Hockey.cz.

Видео эпизода можно посмотреть в «Твиттере».

Удаляйтесь на здоровье! Что русским меньшинство, то чехам — смерть
А вот с большинством у «молодёжки» пока проблемы.
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