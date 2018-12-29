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Американцы разгромили Казахстан и одержали вторую победу на МЧМ-2019

Американцы разгромили Казахстан и одержали вторую победу на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная США обыграла Казахстан со счётом 8:2 в матче молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

Оливер Вальстрём открыл счёт на 2-й минуте, но Андрей Буяльский восстановил равновесие спустя всего 18 секунд. Джоэль Фараби обеспечил американцам преимущество в три шайбы, оформив натуральный хет-трик менее чем за семь минут. Во втором периоде в составе «звёздно-полосатых» точными бросками отметились Саша Хмелевски, Райан Пилинг и Тайлер Мэдден. На старте третьего игрового отрезка преимущество США укрепил Джош Норрис, на что Казахстан ответил голом Дмитрия Митенкова.

Американцы одержали вторую победу на турнире, в первом матче они обыграли словаков со счётом 2:1. Казахстан в своей первой игре на молодёжном чемпионате мира проиграл финнам (0:5).

U20 ЧМ-2019
29 декабря 2018, суббота. 06:30 МСК
Казахстан U20
2:8
1:4, 0:3, 1:1
США U20
0:1 – Вальстрём (Пилинг) – 01:37 (5x5), 1:1 – Буяльский (Орехов) – 01:55 (5x5), 1:2 – Фараби (Робертсон, Хьюз) – 05:13 (5x4), 1:3 – Фараби (Робертсон, Норрис) – 08:53 (5x5), 1:4 – Фараби (Робертсон) – 12:05 (5x5), 1:5 – Хмелевски (Пилинг, Андерсон) – 25:46 (5x4), 1:6 – Пилинг – 30:50 (4x5), 1:7 – Мэдден (Миллер) – 32:11 (5x5), 1:8 – Норрис (Робертсон) – 40:23 (5x5), 2:8 – Митенков (Орехов, Гатиятов) – 49:56 (5x5)
Удаляйтесь на здоровье! Что русским меньшинство, то чехам — смерть
А вот с большинством у «молодёжки» пока проблемы.
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