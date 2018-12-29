Американцы разгромили Казахстан и одержали вторую победу на МЧМ-2019

Сборная США обыграла Казахстан со счётом 8:2 в матче молодёжного чемпионата мира, который проходит в Канаде.



Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019



Оливер Вальстрём открыл счёт на 2-й минуте, но Андрей Буяльский восстановил равновесие спустя всего 18 секунд. Джоэль Фараби обеспечил американцам преимущество в три шайбы, оформив натуральный хет-трик менее чем за семь минут. Во втором периоде в составе «звёздно-полосатых» точными бросками отметились Саша Хмелевски, Райан Пилинг и Тайлер Мэдден. На старте третьего игрового отрезка преимущество США укрепил Джош Норрис, на что Казахстан ответил голом Дмитрия Митенкова.



Американцы одержали вторую победу на турнире, в первом матче они обыграли словаков со счётом 2:1. Казахстан в своей первой игре на молодёжном чемпионате мира проиграл финнам (0:5).

Удаляйтесь на здоровье! Что русским меньшинство, то чехам — смерть А вот с большинством у «молодёжки» пока проблемы.