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Матч Чехия – Россия на МЧМ едва не закончился дракой на рукопожатии

Матч Чехия – Россия на МЧМ едва не закончился дракой на рукопожатии
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная России одержала вторую победу на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года, который проходит в Канаде. Подопечные Валерия Брагина обыграли чехов со счётом 2:1.

Календарь молодёжного чемпионата мира

После окончания игры во время рукопожатия нападающий сборной России Василий Подколзин повздорил с форвардом чехов Якубом Лауко, дело едва не закончилось дракой. В концовке первого периода Лауко грубо атаковал Подколзина, толкнув его на борт, за что получил малый штраф.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче на турнире подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0. 31 декабря Россия встретится со Швейцарией.

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