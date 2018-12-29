Матч Чехия – Россия на МЧМ едва не закончился дракой на рукопожатии

Сборная России одержала вторую победу на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2019 года, который проходит в Канаде. Подопечные Валерия Брагина обыграли чехов со счётом 2:1.



Календарь молодёжного чемпионата мира



После окончания игры во время рукопожатия нападающий сборной России Василий Подколзин повздорил с форвардом чехов Якубом Лауко, дело едва не закончилось дракой. В концовке первого периода Лауко грубо атаковал Подколзина, толкнув его на борт, за что получил малый штраф.

Посмотреть видео эпизода можно в «Твиттере».



Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче на турнире подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0. 31 декабря Россия встретится со Швейцарией.