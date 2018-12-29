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«Адмирал» пополнил состав игроком «Сарова» Конновым

«Адмирал» пополнил состав игроком «Сарова» Конновым
Хоккей / КХЛ

Нападающий ХК «Саров» Александр Коннов перешёл в хоккейный клуб «Адмирал» на основании договора обмена, информирует официальный сайт команды из Сарова. Переход был оформлен до окончания периода обменов.

У 24-летнего Коннова нет опыта выступлений в Континентальной хоккейной лиге. В текущем регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги нападающий принял участие в 36 встречах, записав на свой счёт 9 (4+5) баллов при показателе полезности "-11" и 29 минутах штрафного времени.

Коннов — воспитанник хабаровской школы хоккея. В юниорском возрасте перешёл в систему московского «Спартака», позже выступал в молодёжных командах «Крыльев Советов» и «Атланта».

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