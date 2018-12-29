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Черников: со СКА и ЦСКА нельзя давать слабину — разорвут в клочья

Черников: со СКА и ЦСКА нельзя давать слабину — разорвут в клочья
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Адмирала» Александр Черников подвёл итоги домашней встречи с петербургским СКА (2:3 ОТ).

«В четырёх матчах со СКА и ЦСКА три раза сыграли вничью в основное время? Думаю, это удалось за счет выполнения игрового задания. Тренеры всё объясняют, ну и в голове сидит, что это сильные команды. Дашь слабину, и разорвут в клочья. Поэтому высокая игровая дисциплина.

Какой период был самым сложным? Второй, наверное. Удаления пошли, хорошо, что выстояли, ребята все пластались. Третий тоже не был легким, не дотерпели немножко. Обидно, конечно. Болельщики и так были довольны, но могли им еще дать больше положительных эмоций», — приводит слова Черникова официальный сайт команды из Владивостока.

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