«Нефтяник» обыграл по буллитам «Торос» в «Русской классике»

В Альметьевске состоялся матч регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги, который прошёл на открытом воздухе. Местный «Нефтяник» обыграл хоккеистов «Тороса» из Нефтекамска со счётом 3:2 Б.



Глеб Кузьмин вывел гостей вперёд на 11-й минуте матча, хозяева отыгрались в середине второго игрового отрезка стараниями Ленара Мансурова, реализовавшего большинство. Илья Баранов снова вывел «Торос» вперёд, на что клуб из Альметьевска ответил голом Михаила Мокина, реализовавшего численный перевес за пять минут до окончания третьего периода. Судьба противостояния решилась в серии буллитов, где удача оказалась на стороне хозяев.



В прошлом сезоне «Русская классика» проходила в Кургане на стадионе «Центральный». Местное «Зауралье» проиграло тюменскому «Рубину» со счётом 0:4.