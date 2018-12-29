«Вегас» забрал с драфта отказов Валентина Зыкова

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» забрал с драфта отказов нападающего Валентина Зыкова, куда его выставил «Эдмонтон Ойлерз». Об этом в своём «твиттере» сообщает известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман.



23-летний россиянин провёл пять матчей в составе «нефтяников» и не сумел отметиться результативными действиями при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени.



Нынешний сезон Зыков начинал в составе «Каролины Харрикейнз», которая впоследствии выставила его на драфт отказов, откуда игрока забрал «Эдмонтон». В составе «ураганов» Валентин провёл 13 матчей и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «–1», форвард обошёлся без штрафного времени.

«Эдмонтон» выставил Валентина Зыкова на драфт отказов