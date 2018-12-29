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«Вегас» забрал с драфта отказов Валентина Зыкова

«Вегас» забрал с драфта отказов Валентина Зыкова
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» забрал с драфта отказов нападающего Валентина Зыкова, куда его выставил «Эдмонтон Ойлерз». Об этом в своём «твиттере» сообщает известный североамериканский обозреватель Эллиотт Фридман.

23-летний россиянин провёл пять матчей в составе «нефтяников» и не сумел отметиться результативными действиями при показателе полезности «–1» и двух минутах штрафного времени.

Нынешний сезон Зыков начинал в составе «Каролины Харрикейнз», которая впоследствии выставила его на драфт отказов, откуда игрока забрал «Эдмонтон». В составе «ураганов» Валентин провёл 13 матчей и отметился тремя результативными передачами при показателе полезности «–1», форвард обошёлся без штрафного времени.

«Эдмонтон» выставил Валентина Зыкова на драфт отказов
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