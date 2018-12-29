ЦСКА закрыл гостевой сектор на выездных матчах и аннулировал заявки

ЦСКА объявил о закрытии гостевого сектора на ближайших выездных матчах в регулярном чемпионате КХЛ.



«В последнее время в ходе выездных матчей нашей команды участились провокации со стороны группы негативно настроенных фанатов, нарушающие регламент КХЛ и влекущие применение штрафных санкций к клубу. В связи с этим гостевой сектор болельщиков ЦСКА на ближайших выездных матчах (в Подольске, Минске и Ярославле) организовываться не будет, а ранее поданные заявки на данные выездные игры аннулированы.



Приносим извинения за эту вынужденную меру, надеемся, что она будет временной, а также просим вас не поддаваться на подобные провокации, достойно вести себя на трибунах и поддерживать нашу команду, соблюдая требования регламента», — гласит заявление, размещённое на официальном сайте «армейцев».