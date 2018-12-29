«Торонто» приобрёл голкипера Хатчинсона в результате обмена с «Флоридой»

«Торонто Мэйпл Лифс» приобрёл у «Флориды Пантерз» голкипера Майкла Хатчинсона, сообщает официальный сайт канадского клуба. Взамен «пантеры» получили выбор в пятом раунде драфта-2020.



В этом сезоне 28-летний вратарь провёл четыре игры в регулярном чемпионате. В среднем за матч Хатчинсон пропускал 4,18 шайбы и отражал 84,9% бросков. Перед тем как оказаться во «Флориде», голкипер провёл 102 игры в составе «Виннипег Джетс» в период с 2013 по 2017 год. Он отражал 91% бросков при коэффициенте надёжности 2,65. Хатчинсон был выбран «Бостон Брюинз» под общим 77-м номером на драфте-2008.



«Кленовые листья» занимают второе место в Восточной конференции (54 очка), «Флорида» располагается на 11-м месте (36 очков).