4 очка Карлссона помогли «Сан-Хосе» в гостях обыграть «Эдмонтон»

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 7:4 (2:1, 3:0, 3:3) в пользу гостей. Это поражение стало для «Ойлерз» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, набравший 4 (1+3) очка. Дублями в составе победителей отметились Мелькер Карлссон и Логан Кутюр.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Тай Ратти, в активе которого три результативные передачи. На счету Коннора Макдэвида дубль.

В параллельной встрече «Виннипег Джетс» дома уступил «Миннесоте Уайлд» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). В составе «Уайлд» голами отметились Мэтт Бартковски, Чарли Койл и Эрик Фер.