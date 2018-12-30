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4 очка Карлссона помогли «Сан-Хосе» в гостях обыграть «Эдмонтон»

4 очка Карлссона помогли «Сан-Хосе» в гостях обыграть «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ

«Сан-Хосе Шаркс» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась со счётом 7:4 (2:1, 3:0, 3:3) в пользу гостей. Это поражение стало для «Ойлерз» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, набравший 4 (1+3) очка. Дублями в составе победителей отметились Мелькер Карлссон и Логан Кутюр.

Самым результативным игроком в составе хозяев стал Тай Ратти, в активе которого три результативные передачи. На счету Коннора Макдэвида дубль.

В параллельной встрече «Виннипег Джетс» дома уступил «Миннесоте Уайлд» — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1). В составе «Уайлд» голами отметились Мэтт Бартковски, Чарли Койл и Эрик Фер.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
4:7
1:2, 0:2, 3:3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Макдэвид (Ратти) – 06:28 (5x5), 1:1 – Донской (Карлссон, Гертл) – 06:44 (5x5), 1:2 – Гертл (Бёрнс, Карлссон) – 10:13 (5x5), 1:3 – Кутюр (Торнтон, Павелски) – 26:39 (5x5), 1:4 – Карлссон (Гудроу, Донской) – 38:45 (5x5), 1:5 – Карлссон (Бёрнс, Лабанк) – 42:41 (5x5), 1:6 – Кутюр (Кейн) – 48:25 (4x5), 2:6 – Джонс (Ратти, Каджула) – 50:40 (5x5), 2:7 – Карлссон (Карлссон, Гудроу) – 54:08 (5x5), 3:7 – Драйзайтль – 56:53 (5x3), 4:7 – Макдэвид (Ратти, Уайдман) – 59:54 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 00:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
1:3
0:1, 0:1, 1:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Бартковски (Фолиньо) – 09:28 (5x5), 0:2 – Койл (Канин, Паризе) – 22:17 (5x5), 1:2 – Лайне (Уилер, Бафлин) – 47:21 (5x4), 1:3 – Фер (Паризе) – 59:13 (en)
Коннор Макдэвид забил курьёзный гол в ворота «Сан-Хосе»
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