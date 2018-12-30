«Флорида», «Бостон» и «Айлендерс» добились побед в матчах НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победу хозяевам принёс точный бросок Джонатана Юбердо за минуту до окончания третьего периода. Двумя результативными передачами отметился капитан «Флориды» Александр Барков.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 22 минуты 31 секунду, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» на домашней площадке уступил «Бостон Брюинз» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1). Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Шон Курали.

Ещё в одном матче «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0). Хет-трик в составе победителей оформил Мэтью Барзал.