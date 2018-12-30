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«Флорида», «Бостон» и «Айлендерс» добились побед в матчах НХЛ

«Флорида», «Бостон» и «Айлендерс» добились побед в матчах НХЛ
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» победил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 2:0) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победу хозяевам принёс точный бросок Джонатана Юбердо за минуту до окончания третьего периода. Двумя результативными передачами отметился капитан «Флориды» Александр Барков.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 22 минуты 31 секунду, нанёс 4 броска в створ ворот, совершил 2 силовых приёма, отметился передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

В параллельной встрече «Баффало Сэйбрз» на домашней площадке уступил «Бостон Брюинз» — 2:3 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 0:1). Победную шайбу в овертайме забросил форвард гостей Шон Курали.

Ещё в одном матче «Нью-Йорк Айлендерс» в гостях разгромил «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0). Хет-трик в составе победителей оформил Мэтью Барзал.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2:1
0:1, 0:0, 2:0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 – Гостисбер (Уил, Лотон) – 01:45 (5x5), 1:1 – Хоффман (Юбердо, Барков) – 53:16 (5x4), 2:1 – Юбердо (Барков, Дадонов) – 58:54 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
2:3
1:1, 1:0, 0:1, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 – Сканделла (Скиннер, Райнхарт) – 04:40 (5x5), 1:1 – Аккьяри – 09:30 (5x5), 2:1 – Ларссон (Родригес, Сканделла) – 25:43 (4x5), 2:2 – Дебраск (Крюг, Пастрняк) – 57:31 (5x4), 2:3 – Курали (Грызлик, Миллер) – 63:44 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:4
0:1, 0:3, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 – Фильппула (Дэл Колл, Пулок) – 09:35 (5x5), 0:2 – Барзал (Бойчак, Бовиллье) – 22:49 (5x5), 0:3 – Барзал (Нельсон, Ледди) – 24:56 (5x4), 0:4 – Барзал (Пулок) – 30:32 (5x5)
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