Журналист CBS: США благородно позволили шведам победить ради истории

Журналист CBS Пит Блэкбёрн поделился мнением о матче сборной США со шведами (4:5 ОТ) на молодёжном чемпионате мира. В ходе игры «звёздно-полосатые» проигрывали со счётом 0:4, но сумели избежать поражения в основное время встречи, забросив четыре шайбы во второй половине третьего периода. Шведская сборная одержала 47-ю победу подряд на групповой стадии чемпионатов мира.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

«Это называется благородством. Позволить сопернику в течение 50 минут думать, что он сильнее, затем забить четыре гола подряд и заставить другую команду попотеть, после чего позволить ей одержать победу ради истории. Это по-американски», — написал Блэкбёрн в своём «твиттере».



В заключительном туре группового этапа сборная Швеции встретится с командой Казахстана, американцы — с финнами.