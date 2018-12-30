Американцы отыгрались с 0:4, но уступили шведам в овертайме на МЧМ-2019

Сборная Швеции в третьем туре группового этапа молодёжного чемпионата мира победила команду США — 5:4 ОТ (1:0, 2:0, 1:4, 1:0).

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Победную шайбу в овертайме забросил защитник сборной Швеции Адам Боквист. Также в составе «тре крунур» отличились Филип Вестерлунд, Рикард Хугг, Эмиль Бемстрём и Эрик Бреннстрём. У американцев хет-трик оформил Райан Пилинг. Швеция одержала третью победу на турнире, в то время как США потерпели первое поражение.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.

В заключительном туре группового этапа сборная Швеции встретится с командой Казахстана, американцы — с финнами.