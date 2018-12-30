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Американцы отыгрались с 0:4, но уступили шведам в овертайме на МЧМ-2019

Американцы отыгрались с 0:4, но уступили шведам в овертайме на МЧМ-2019
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Сборная Швеции в третьем туре группового этапа молодёжного чемпионата мира победила команду США — 5:4 ОТ (1:0, 2:0, 1:4, 1:0).

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Победную шайбу в овертайме забросил защитник сборной Швеции Адам Боквист. Также в составе «тре крунур» отличились Филип Вестерлунд, Рикард Хугг, Эмиль Бемстрём и Эрик Бреннстрём. У американцев хет-трик оформил Райан Пилинг. Швеция одержала третью победу на турнире, в то время как США потерпели первое поражение.

Молодёжный чемпионат мира проходит с 27 декабря 2018 года по 6 января 2019-го в Ванкувере и Виктории.

В заключительном туре группового этапа сборная Швеции встретится с командой Казахстана, американцы — с финнами.

U20 ЧМ-2019
30 декабря 2018, воскресенье. 06:30 МСК
Швеция U20
5:4
1:0, 2:0, 1:4, 1:0
США U20
1:0 – Вестерлунд (Фагемо, Эльвенес) – 04:47 (5x5), 2:0 – Хугг (Бемстрём, Броберг) – 29:21 (5x5), 3:0 – Бемстрём (Густафссон) – 32:39 (5x5), 4:0 – Бреннстрём (Густафссон, Вестерлунд) – 42:33 (5x5), 4:1 – Андерсон (Хмелевски, Пилинг) – 49:34 (5x5), 4:2 – Пилинг (Вальстрём, Хмелевски) – 53:25 (5x4), 4:3 – Пилинг (Вальстрём, Хьюз) – 59:23 (6x5), 4:4 – Пилинг (Фараби) – 59:36 (6x5), 5:4 – Боквист (Эльвенес) – 63:51 (3x3)
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