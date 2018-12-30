Шведы остались недовольны работой русско-канадского дуэта арбитров в матче с США

Сборная Швеции обыграла американцев со счётом 5:4 ОТ в матче группового раунда молодёжного чемпионата мира. В ходе игры «звёздно-полосатые» проигрывали со счётом 0:4, но сумели избежать поражения в основное время встречи, забросив четыре шайбы во второй половине третьего периода. Шведская сборная одержала 47-ю победу подряд на групповой стадии чемпионатов мира.

Календарь молодёжного чемпионата мира — 2019

После игры шведские хоккеисты остались недовольны работой судейской бригады. Встречу обслуживали россиянин Евгений Ромасько и канадец Джефф Ингрэм.



«Судьи позволили американцам вернуться в игру. В третьем периоде хоккеисты сборной Швеции отправлялись на скамейку штрафников, в то время как на нарушения американцев арбитры закрывали глаза», — цитирует нападающего Лукаса Эльвенеса Aftonbladet.



«Согласен с тем, что США вернулись в игру благодаря арбитрам. В целом работа судей была на низком уровне. Как правило, на турнирах в Северной Америке местные команды получают преимущество. В третьем периоде арбитры несколько раз могли удалить американских игроков, но не делали этого», — выразил недовольство форвард Эмиль Бемстрём.