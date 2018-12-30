Кипреос: профсоюз игроков НХЛ огорчён словами президента «Далласа»

Известный инсайдер Ник Кипреос рассказал, что профсоюз игроков НХЛ выразил недовольство комментарием президента «Даллас Старз» Джима Лайтса, позволившего себе раскритиковать в жёсткой форме нападающих команды Джейми Бенна и Тайлера Сегина.



«Профсоюз огорчён словами Джима Лайтса и назвал их непрофессиональными. Организация собирается сделать заявление по этому поводу. Не знаю, могут ли они сделать что-то ещё, или это уже в компетенции НХЛ. Будут выяснять, нанесли ли слова Лайтса ущерб лиге, можно ли его оштрафовать», — сказал Кипреос в эфире Sportsnet.



В этом сезоне Сегин провёл 38 матчей и набрал 32 (11+21) очка. На счету Бенна 30 (15+15) результативных баллов в 38 играх регулярного чемпионата. Хоккеисты подписали долгосрочные контракты, по которым их годовой оклад превышает $ 9 млн.

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