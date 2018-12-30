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Никулин вышел на четвёртое место в истории чемпионатов России по матчам

Никулин вышел на четвёртое место в истории чемпионатов России по матчам
Хоккей / КХЛ

Капитан московского «Динамо» Илья Никулин, принимающий участие в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с рижским «Динамо», проводит 1118-й матч в чемпионатах России.

Никулин вышел на четвёртое место в истории чемпионатов России по сыгранным матчам, опередив Константина Горовикова (1117 матчей). Рекорд принадлежит нападающему «Ак Барса» Данису Зарипову (1175). Второе место занимает завершивший карьеру Алексей Калюжный (1163), замыкает топ-3 защитник «Амура» Виталий Атюшов (1136).

36-летний Никулин проводит 132-й матч без пропусков в КХЛ. В последний раз хоккеист не попадал в состав московского «Динамо» больше двух лет назад (13 ноября 2016 года, матч с ЦСКА). До матча с рижским «Динамо» Никулин провёл в нынешнем сезоне 44 игры и набрал 19 (7+12) очков.

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