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«Ак Барс» — «Нефтехимик»: Алина Загитова провела символическое вбрасывание

«Ак Барс» — «Нефтехимик»: Алина Загитова провела символическое вбрасывание
Хоккей / КХЛ

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова провела символическое вбрасывание перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» — «Нефтехимик», который проходит в Казани.

Посмотреть видео можно в «твиттере» казанского клуба.

16-летняя Загитова стала обладательницей золотой медали в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Пхёнчхане (Корея), которые состоялись в феврале нынешнего года. Кроме того, уроженка Ижевска стала серебряным призёром в командных соревнованиях.

«Ак Барс» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ (64 очка), «волки» — на 11-м месте (35).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ак Барс» — «Нефтехимик».

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