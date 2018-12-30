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«Спартак» одолел «Сочи» в серии буллитов

«Спартак» одолел «Сочи» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ

«Спартак» обыграл «Сочи» со счётом 2:1 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.

Подопечные Сергея Зубова открыли счёт на 17-й минуте стараниями Дмитрия Архипова, отличившегося в меньшинстве. Московский клуб восстановил паритет в середине второго периода благодаря результативному броску Артёма Фёдорова. Основное время встречи завершилось вничью, как и овертайм, поэтому судьба противостояния решалась в серии буллитов. Удача оказалась на стороне гостей, одержавших итоговую победу.

Следующий матч в КХЛ красно-белые проведут 3 января 2019 года, их соперником будет «Барыс». Черноморский клуб первый матч в новом году сыграет 5 января с клубом из Астаны.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2018, воскресенье. 16:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
1:2
1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1
Спартак
Москва
1:0 – Архипов (Хлопотов) – 16:10 (4x5), 1:1 – Фёдоров (Максвелл, Кутейкин) – 29:14 (5x5), 1:2 – Даугавиньш – 65:00 ( ПБ)
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