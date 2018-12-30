«Спартак» одолел «Сочи» в серии буллитов

«Спартак» обыграл «Сочи» со счётом 2:1 Б в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл на юге России.

Подопечные Сергея Зубова открыли счёт на 17-й минуте стараниями Дмитрия Архипова, отличившегося в меньшинстве. Московский клуб восстановил паритет в середине второго периода благодаря результативному броску Артёма Фёдорова. Основное время встречи завершилось вничью, как и овертайм, поэтому судьба противостояния решалась в серии буллитов. Удача оказалась на стороне гостей, одержавших итоговую победу.



Следующий матч в КХЛ красно-белые проведут 3 января 2019 года, их соперником будет «Барыс». Черноморский клуб первый матч в новом году сыграет 5 января с клубом из Астаны.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.