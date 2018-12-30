Уланов: «Спартак» знал, что «Сочи» агрессивен в меньшинстве, но совершил ошибку

Тренер «Спартака» Игорь Уланов проанализировал игру команды в выездном матче с ХК «Сочи» (2:1 Б).



«Нелегко нам далась эта победа. Ребята молодцы, дотерпели. Моменты были и в одну сторону, и в другую. Тяжёлая, вязкая игра была. Пропустили этот гол… Мы знали, что «Сочи» довольно агрессивно играет в меньшинстве, но, тем не менее, сделали ошибку и получили гол в свои ворота. Опять же, бились, продолжали играть, вернулись в игру, забили гол, сделали счёт равным — 1:1. Игра была на равных, надо отдать должное ребятам: дотерпели и грамотно довели игру до победы», — цитирует специалиста официальный сайт «Сочи».

Следующий матч в КХЛ красно-белые проведут 3 января 2019 года, их соперником будет «Барыс». Черноморский клуб первый матч в новом году сыграет 5 января с клубом из Астаны.