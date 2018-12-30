Скабелка: ведя в счёте, «Барыс» отходит от плана — это наша болезнь

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением об игре с «Авангардом» (3:4 Б). Клуб из Астаны проиграл, ведя по ходу матча с разницей в три шайбы.



«Сегодня была хорошая хоккейная обстановка. Во-первых, хочу поздравить «Авангард» с победой. Во-вторых, конечно, я разочарован этим результатом. Мы были лучше на протяжении двух с половиной периодов, но концовку пропустили и не смогли удержать победный счёт. Соперник заставил «Барыс» ошибаться. Это наша болезнь: ведя в счёте, не важно с каким соперником, позволяем себе отойти от плана, а сопернику — вернуться в игру. Хороший хоккей, хороший матч, хорошая атмосфера, но я разочарован.



У нас новая команда, она строится, много игроков пришло. Нынешним результатом мы, наверное, можем быть удовлетворены, но команда много работает над разными аспектами. Даже главный тренер «Авангарда» сказал, что мы производим впечатление команды, которая не может удержать преимущество. В этом плане мы должны прибавлять и становиться сильнее психологически», — цитирует Скабелку пресс-служба «Авангарда».

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