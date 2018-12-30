«Нью-Джерси» отправит Егора Яковлева в АХЛ на один матч

Хоккейный агент Дэн Мильштейн сообщил, что защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев проведёт один матч в фарм-клубе.



«Егора Яковлева отправят в фарм-клуб только на один день, чтобы он там набрал игровые кондиции. Сразу после игры он вернётся в основную команду и вместе с ней поедет на выездную серию», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.



В этом сезоне 27-летний Яковлев провёл 11 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забросив одну шайбу и отдав три голевые передачи при показателе полезности «-3». Кроме того, на счету россиянина семь матчей в составе «Бингемптон Дэвилз» в Американской хоккейной лиге.

Яковлев подписал контракт с «дьяволами» по окончании предыдущего сезона.