Даниил Тарасов признан лучшим игроком сборной России в матче со Швейцарией

Молодёжная сборная России одержала третью победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Швейцарии со счётом 7:4. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала 0:2 и 1:3.
Лучшим игроком матча в составе сборной России был признан вратарь Даниил Тарасов, отразивший два буллита, которые были назначены за нарушения в одном игровом моменте.
Это вторая игра вратаря на турнире. В стартовом матче для сборной России он оформил шат-аут во встрече с Данией (4:0).
Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов 2:1.
В следующем туре сборная России встретится с Канадой.
Сборная России обыграла Швейцарию, одержав третью победу кряду на МЧМ-2019