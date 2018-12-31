Даниил Тарасов признан лучшим игроком сборной России в матче со Швейцарией

Молодёжная сборная России одержала третью победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Швейцарии со счётом 7:4. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала 0:2 и 1:3.

Лучшим игроком матча в составе сборной России был признан вратарь Даниил Тарасов, отразивший два буллита, которые были назначены за нарушения в одном игровом моменте.

Это вторая игра вратаря на турнире. В стартовом матче для сборной России он оформил шат-аут во встрече с Данией (4:0).

Молодёжный чемпионат мира стартовал 27 декабря, турнир завершится 6 января 2019 года. В первом матче подопечные Валерия Брагина обыграли датчан со счётом 4:0, а затем победили чехов 2:1.

В следующем туре сборная России встретится с Канадой.