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Швейцария — Россия: Илья Морозов завершил игру с «-4» при счёте 7:4

Швейцария — Россия: Илья Морозов завершил игру с «-4» при счёте 7:4
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Молодёжная сборная России одержала третью победу на чемпионате мира — 2019, обыграв команду Швейцарии со счётом 7:4. По ходу встречи команда Валерия Брагина уступала 0:2 и 1:3.

Крайне неудачным образом сложился матч для российского защитника Ильи Морозова. Защитник «Сибири» провёл на льду 23 минуты 46 секунд (это максимальное игровое время в российской команде), при этом показатель полезности Морозова составил «-4». Швейцарская сборная забрасывала шайбы исключительно в тот момент, когда Морозов находился на льду. Ещё один защитник Даниил Журавлёв завершил игру с «-3».

Лучшими по полезности в команде Валерия Брагина стали защитники Дмитрий Саморуков, Александр Алексеев и Александр Романов (все — по «+3»).

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