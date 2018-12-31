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Профсоюз — о скандале в «Далласе»: слова гендиректора клуба просто оскорбительны

Профсоюз — о скандале в «Далласе»: слова гендиректора клуба просто оскорбительны
Хоккей / НХЛ

Ассоциация хоккеистов НХЛ выступила в защиту игроков «Даллас Старз» Джейми Бенна и Тайлера Сегина, которые на днях подверглись острой критике со стороны генерального директора техасского клуба Джима Лайтса.

«Комментарии Джима Лайтса относительно игры Тайлера и Джейми являются оскорбительными и безрассудными. Если бы игроки сказали такое в адрес клубного менеджмента, как бы вы на это посмотрели? Поведение господина Лайтса просто далеко от профессионала. В профессиональном спорте все спортсмены проходят через взлёты и падения», — говорится в заявлении профсоюза.

Капитан «Далласа» Джейми Бенн отметил, что собирается отдать все силы на выступление за команду, несмотря на слова гендиректора.

«Я играю не за Лайтса», — приводит слова Бенна Sportsnet.

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