Олег Знарок впервые победил Канаду на крупных турнирах в сборных России

Сборная России победила команду Канады в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2019, встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Валерия Брагина.

Турнирная таблица и результаты всех матчей молодёжного чемпионата мира 2019 года

Таким образом, Олег Знарок, исполняющий обязанности консультанта молодёжной сборной, впервые победил Канаду на турнирах уровня чемпионатов и Кубков мира.

В 2017 году сборная России под руководством Знарка потерпела поражение от команды Канады (2:4) в полуфинальном матче чемпионата мира. До этой встречи Россия под руководством Знарка проиграла Канаде в финале ЧМ-2015 — 1:6 и в полуфинале Кубка мира — 2016 — 3:5.

В должности главного тренера сборной Латвии (2006—2011) Знарок дважды встречался со сборной Канады и неизменно терпел разгромные поражения: на чемпионате мира 2008 года канадская сборная была сильнее — 7:0, а на ЧМ-2010 Канада победила со счётом 6:1.