Кузнецов: Овечкин никогда не напоминает о своих рекордах, хотя это космос

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о рекордах, устанавливаемых его партнёром по команде, российским форвардом Александром Овечкиным.



«Каждая организация формирует состав по-своему. Одни делают ставку на канадцев и американцев, другие часто верят в европейцев. Мне кажется, в „Кэпиталз“ не смотрят на паспорт, из какой страны конкретный игрок. Мы все — большая семья, уважаем друг друга. Поэтому любой молодой хоккеист, который к нам приходит, может поначалу даже не говорить по-английски. Ему все помогают, и так намного легче развить свои навыки, когда тебя поддерживает весь коллектив.



Рекорды Овечкина? Стараемся об этом даже не думать. Иногда посмотришь, как кто-то забил первый гол в карьере, сотый. А тут человек уже 636 шайб наколотил! А если начнёшь об этом думать, то поймёшь — это какой-то космос. Да и сам Саша — сам по себе такой парень, что никогда не напоминает об этом. Мы не обсуждаем его рекорды. Вообще не зацикливаемся на хоккее в свободное время», — цитирует форварда официальный сайт НХЛ.

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