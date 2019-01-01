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Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Филадельфию»

Гол Свечникова помог «Каролине» обыграть «Филадельфию»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Каролина Харрикейнз» на домашнем льду обыграл «Филадельфию Флайерз» — 3:1.

Счёт в середине первого периода открыл нападающий хозяев Лукас Валльмарк. Уже через шесть секунд после первого перерыва Джордан Мартинук увеличил преимущество «ураганов». Ещё одну шайбу через две минуты забросил второй номер драфта-2018 Андрей Свечников. «Лётчики» отметились лишь голом престижа в исполнении Якуба Ворачека.

Также Андрей стал второй звездой встречи. На его счету показатель полезности «+2», 2 минуты штрафа, бросок в створ и 3 силовых приёма за 14.50 на льду.

У Ивана Проворова «-1» и 2 блок-шота за 25.09 – первый показатель в матче среди полевых игроков.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2019, вторник. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3:1
1:0, 2:0, 0:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Валльмарк (Песке, Славин) – 10:47 (5x5), 2:0 – Мартинук – 20:06 (5x5), 3:0 – Свечников (Бишоп) – 22:19 (5x5), 3:1 – Ворачек (Симмондс, Лотон) – 42:38 (5x5)
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